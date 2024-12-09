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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкинском районе иномарка насмерть сбила водителя, ожидавшего оформления ДТП

В Пушкинском районе иномарка насмерть сбила водителя, ожидавшего оформления ДТП

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Пушкинском районе Петербурга

Сегодня вечером, 9 декабря около 17 часов 15 минут, в Пушкинском районе Петербурга на перекрестке Софийской и Финляндской улиц столкнулись два автомобиля, «Хонда» и «Фольксваген».

По уточненным  данным, во время ожидания оформления ДТП мимо проезжал автомобиль «Атлант» под управлением 22-летнего водителя и совершил наезд на 43-летнего водителя автомобиля «Фольксваген», который стоял в стороне от своего автомобиля.

В результате дорожного происшествия мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район, ДТП
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