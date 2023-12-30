На КАД «Форд Мондео» насмерть сбил мужчину, который вышел из «Фольксвагена»

Накануне поздним вечером, 29 декабря около 22 часов 55 минут на 88 километре КАД 21-летний житель Свердловской области, управляя автомобилем «Форд Мондео», совершил наезд на неустановленного мужчину - водителя автомобиля «Фольксваген», который вышел из своего автомобиля на проезжую часть, после наезда на силовое ограждение слева.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Обстоятельства происшествия, а также личность погибшего устанавливаются.