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Питерец.ру » Происшествия » На КАД «Форд Мондео» насмерть сбил мужчину, который вышел из «Фольксвагена»

На КАД «Форд Мондео» насмерть сбил мужчину, который вышел из «Фольксвагена»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 88 километре КАД

Накануне поздним вечером, 29 декабря около 22 часов 55 минут на 88 километре КАД 21-летний житель Свердловской области, управляя автомобилем «Форд Мондео», совершил наезд на неустановленного мужчину - водителя автомобиля «Фольксваген», который вышел из своего автомобиля на проезжую часть, после наезда на силовое ограждение слева.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Обстоятельства происшествия, а также личность погибшего устанавливаются.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: КАД ДТП Ленобласть Ломоносовский район
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