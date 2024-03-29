В Невском районе иномарка снесла металлическое ограждение. 18-летнего водителя госпитализировали

Сегодня вечером, 29 марта 2024 года около 19 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", двигаясь по улице Крыленко, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, в результате чего снес 4 секции решетки ограждения.

От удара 18-летнего водителя иномарки зажало, потребовалась его деблокировка.

Водителя госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.