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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе иномарка снесла металлическое ограждение. 18-летнего водителя госпитализировали

В Невском районе иномарка снесла металлическое ограждение. 18-летнего водителя госпитализировали

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко

Сегодня вечером, 29 марта 2024 года около 19 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", двигаясь по улице Крыленко, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, в результате чего снес 4 секции решетки ограждения.
От удара 18-летнего водителя иномарки зажало, потребовалась его деблокировка.
Водителя госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
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