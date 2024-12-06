На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку

Накануне днем, 5 декабря около 15 часов к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 56 по улице Седова.

Прибывшие на место происшествия сотрудник ГАИ установили, что 24-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу-Матиз», двигаясь от улицы Крупской в сторону улицы Дудко, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на переходившую проезжую часть 16-летнюю учащуюся 2 курса техникума.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).