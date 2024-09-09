На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка

Накануне вечером, 8 сентября 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 22 по улице Руднева, Выборгского района Петербурга 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Х-Трейл» вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 5-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть в сопровождении родственников.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).