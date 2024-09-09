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Питерец.ру » Происшествия » На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка

На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на улице Руднева, в котором пострадал 5-летний ребенок

Накануне вечером, 8 сентября 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 22 по улице Руднева, Выборгского района Петербурга 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Х-Трейл» вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 5-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть в сопровождении родственников.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход дети
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