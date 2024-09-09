Накануне вечером, 8 сентября 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 22 по улице Руднева, Выборгского района Петербурга 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Х-Трейл» вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 5-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть в сопровождении родственников.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на улице Руднева, в котором пострадал 5-летний ребенок
Накануне вечером, 8 сентября 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 22 по улице Руднева, Выборгского района Петербурга 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Х-Трейл» вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на 5-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть в сопровождении родственников.
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