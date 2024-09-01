В Петроградском районе автоледи на «Ленд крузере» сбила 16-летнюю девушку

Накануне утром, 31 августа 2024 года около 09 часов 10 минут возле дома 37 по Каменноостровскому проспекту, в Петроградском районе Петербурга автомобиль «Тойота-Ленд крузер», под управлением 49-летней женщины совершил наезд на 16-летнюю учащуюся колледжа, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП вынесено определение по ст.12.24 ч.1 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).