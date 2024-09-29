В деревне Нижние Осельки иномарка сбила 15-летнюю девочку

Вчера вечером, 28 сентября 2024 года около 21 часа 15 минут во Всеволожском районе Ленинградской области возле дома 34 в деревне Нижние Осельки 64-летний водитель, управляя автомобилем «Рено SR» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая пересекала проезжую часть в сопровождении родственников.

В результате дорожного происшествия девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).