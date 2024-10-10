На улице Маршала Захарова иномарка сбила 16-летнюю девушку

Накануне днем, 9 октября 2024 года около 15 часов 00 минут возле дома 9 по улице Маршала Захарова 39-летний водитель «Хендай Солярис» при выполнении левого поворота, в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть на разрешающий (зелёный) сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожного происшествия вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).