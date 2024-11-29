В Ленобалсти поймали двоих подозреваемых в квартирной краже в Шлиссельбурге

13 ноября к полицейским Кировского района Ленинградской области обратился житель дома 12 по Малоневскому каналу города Шлиссельбург, который сообщил о краже из квартиры.

Потерпевший рассказал, что неизвестный, отжав стеклопакет балконной двери, проник в однокомнатную квартиру на втором этаже «пятиэтажки», откуда похитил имущество на 73 000рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Вчера вечером, 28 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 33-летний житель Шлиссельбурга, а на Советской улице в городе Кировск - его 40-летний сообщник, без определенного места жительства.

Похищенное частично изъяли.

Фигурантов поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.