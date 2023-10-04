В Ленобласти задержан «домушник»-рецидивист

Накануне утром около 08 часов 00 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области с заявлением обратился 43-летний местный житель без определенных занятий, сообщивший, что в ночь на на 3 октября в его квартиру в доме 22 по улице Ломоносова в городе Волхов через открытое окно кухни на первом этаже проник неизвестный, откуда похитил ноутбук «НР», микроволновую печь, портмоне, 10 000 рублей и банковскую карту с которой в последствии было снято 3 148 рублей.

Сумма ущерба составила 15 148 рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

3 октября в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции возле дома 23 по Молодежной улице в городе Волхов по подозрению в совершении этого преступления задержан 28-летний неработающий неоднократно судимый местный житель.

Похищенное частично изъято.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.