Во Фрунзенском районе поймали двоих подозреваемых в квартирной краже

29 августа 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 25-летний петербуржец, который рассказал о том, что в период с 20 по 29 августа неизвестный, подобрав ключи к замкам входной двери, проникл в его 3-х комнатную квартиру на 8 этаже дома 23 по Софийской улице, откуда похитил 40 тысяч рублей и ювелирные изделия на общую сумму 563 900 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.3 п.а УК РФ (кража).

Вчера, 4 августа возле дома 23/3 по Бухарестской улице, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих жителей Ростовской области 34-х и 45-и лет.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.