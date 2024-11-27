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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице

В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице в Санкт-Петербурге

Несколько дней назад к полицейским Московского района Петербурга поступили сразу несколько сообщений от взволнованных жителей Бассейной улице, которые рассказали о серии громких хлопков рядом с Московским парком Победы. 
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что поздним вечером группа неизвестных молодых людей устроила опасное фаер-шоу для жильцов дома 69 на Бассейной улице, запуская в окна пятиэтажного дома фейерверки. 
К счастью, никто из граждан не пострадал, и их имущество осталось невредимым.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили участников противоправного деяния и магазин, в котором те приобретали фейерверки. 
Пятерых юношей, среди которых четверо подростков в возрасте от 16 до 17 лет и один 18-летний, задержали и доставили в отдел полиции, где их допросили в качестве подозреваемых в совершении хулиганства.
На время расследования уголовного дела несовершеннолетних отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. 
Старшего фигуранта до избрания меры пресечения поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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