Несколько дней назад к полицейским Московского района Петербурга поступили сразу несколько сообщений от взволнованных жителей Бассейной улице, которые рассказали о серии громких хлопков рядом с Московским парком Победы.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что поздним вечером группа неизвестных молодых людей устроила опасное фаер-шоу для жильцов дома 69 на Бассейной улице, запуская в окна пятиэтажного дома фейерверки.
К счастью, никто из граждан не пострадал, и их имущество осталось невредимым.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили участников противоправного деяния и магазин, в котором те приобретали фейерверки.
Пятерых юношей, среди которых четверо подростков в возрасте от 16 до 17 лет и один 18-летний, задержали и доставили в отдел полиции, где их допросили в качестве подозреваемых в совершении хулиганства.
На время расследования уголовного дела несовершеннолетних отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Старшего фигуранта до избрания меры пресечения поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице
Несколько дней назад к полицейским Московского района Петербурга поступили сразу несколько сообщений от взволнованных жителей Бассейной улице, которые рассказали о серии громких хлопков рядом с Московским парком Победы.