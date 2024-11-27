В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице

Несколько дней назад к полицейским Московского района Петербурга поступили сразу несколько сообщений от взволнованных жителей Бассейной улице, которые рассказали о серии громких хлопков рядом с Московским парком Победы.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что поздним вечером группа неизвестных молодых людей устроила опасное фаер-шоу для жильцов дома 69 на Бассейной улице, запуская в окна пятиэтажного дома фейерверки.

К счастью, никто из граждан не пострадал, и их имущество осталось невредимым.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили участников противоправного деяния и магазин, в котором те приобретали фейерверки.

Пятерых юношей, среди которых четверо подростков в возрасте от 16 до 17 лет и один 18-летний, задержали и доставили в отдел полиции, где их допросили в качестве подозреваемых в совершении хулиганства.

На время расследования уголовного дела несовершеннолетних отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Старшего фигуранта до избрания меры пресечения поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.