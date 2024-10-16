Пенсионер с Бассейной улицы передал мошенникам более 23 млн рублей

Накануне днем, 15 октября 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 94-летнего жителя дома 53 по улице Бассейной.

Пенсионер рассказал правоохранителям, что в период с 13 до 16 сентября его донимали звонками неизвестные и сообщали о том, что, якобы, от его имени совершались переводы для поддержки незаконной организации, и, для не привлечения за это к ответственности, заявителю было рекомендовано снять все свои сбережения и передать их через курьера, для размещения на "безопасных счетах", что потерпевший и сделал.

На улице возле своего дома пожилой мужчина отдал незнакомцу 23 524 921 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают меры к розыску лиц, совершивших указанное преступление.