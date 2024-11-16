На улице Савушкина поймали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке

В минувший четверг, 14 ноября к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от охранника аптеки расположенной в доме 118 по улице Савушкина о нападении на фармацевта.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в период с 20:20 по 20:30 в аптеку вошли мужчина и женщина. Применив к фармацевту физическую силу, мужчина похитил у неё мобильный телефон стоимостью 5 000 рублей, после чего визитеры скрылись.

На следующий день возле дома 118 по улице Савушкина, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали парочку и доставили в отдел полиции для разбирательства.

По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Задержанного мужчину, 28-летнего жителя Дагестана, опросили в качестве подозреваемого и поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Его спутницу допросили в качестве свидетеля.