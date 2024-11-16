ента новостей

15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
15:31
Трагически погиб 39-летний солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров, в 2020 году получивший звание заслуженного артиста России
15:30
На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей
15:23
На трассе "Комсомольское - Приозерск" иномарка вылетела в кювет. Погиб пассажир
15:17
На улице Савушкина поймали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке
15:10
На улице Марата задержали подозреваемого в поножовщине
09:43
Власти разберутся с Ютубом
09:03
Медведи пока еще бодрствуют
02:54
«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2 в товарищеском матче: тренером турецкого клуба является Жозе Моуриньо
23:35
СКА в овертайме проиграл «Ак Барсу»: автором победной шайбы для команды Анвара Гатиятуллина стал Кирилл Семёнов
19:41
На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют полосу движения
19:28
Падения рождаемости не произошло
19:05
Немцы налаживают мосты?
14:56
Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека
14:51
В Смольном обсудили реализацию проекта «Санкт‑Петербург Марина»
14:38
В ТЮЗе пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:24
В нескольких регионах России ограничат майнинг криптовалют
10:41
В Петербурге поймали студента колледжа, подрабатывавшего курьером мошенников
10:35
В Ленобалсти водитель «Chevrolet NIVA» скончался после столкновения с припаркованным «ГАЗ Соболь»
10:28
В Петербурге выявили схему с трудоустройством «мертвых душ» и фиктивными контрактами с Министерством обороны РФ
10:11
В Петербурге рецидивист порезал ножницами супругу
10:05
В СПб задержали белоруса
09:59
В Петербурге поймали 16-летнего курьера мошенников из Новосибирска, обманувшего 86-летнюю пенсионерку
09:47
В Горелово задержали «гадалку», обокравшую пенсионерку из Красносельского района
09:36
Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам внесли в Госдуму
09:32
в Мариинском дворце юным петербуржцам вручили паспорта
09:27
На Ладожском мосту перекроют одну полосу в направлении Мурманска
09:22
Репетиторы возвращаются в школы
00:45
«Динамо-ЛО» выиграло пятисетовый гостевой матч у «Енисея», но пока не попадает в восьмёрку Суперлиги, отставая от «Кузбасса»
20:33
Петербургский гроссмейстер Гоганов занял второе место на 20-м «Кубке губернатора ХМАО-Югры», набрав 7 очков из 9
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Савушкина поймали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке

На улице Савушкина поймали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке

0
24
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке на улице Савушкина

В минувший четверг, 14 ноября к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от охранника аптеки расположенной в доме 118 по улице Савушкина о нападении на фармацевта.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в период с 20:20 по 20:30 в аптеку вошли мужчина и женщина. Применив к фармацевту физическую силу, мужчина похитил у неё мобильный телефон стоимостью 5 000 рублей, после чего визитеры скрылись.
На следующий день возле дома 118 по улице Савушкина, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали парочку и доставили в отдел полиции для разбирательства.
По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Задержанного мужчину, 28-летнего жителя Дагестана, опросили в качестве подозреваемого и поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Его спутницу допросили в качестве свидетеля.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-08-2024, 13:26
В Примориском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Королева
6-05-2023, 13:39
В Приморском районе задержали мигранта отобравшего у женщины мобильный телефон
4-03-2023, 12:30
В Петербурге мужчина в аптеке отобрал у женщины мобильный телефон и скрылся
4-10-2024, 10:06
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
25-05-2024, 13:48
В Петербурге поймали налетчиков на аптеку на проспекте Луначарского
8-11-2024, 13:23
В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже в Кингисеппе

Происшествия на дорогах

0
1
Сегодня, 15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
0
13
Сегодня, 15:30
На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей
0
21
Сегодня, 15:23
На трассе "Комсомольское - Приозерск" иномарка вылетела в кювет. Погиб пассажир
0
119
Вчера, 14:56
Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека
Наверх