В Невском районе мужчина жестоко избил звою собутыльницу

22 сентября 2024 года к полицейским поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним из квартиры дома 56 по Народной улице, с множественными телесными повреждениями доставили 40-летнюю женщину, находившуюся в тяжёлом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили причастность к указанному преступлению 27-летнего жителя Курганской области, проживающего на Русановской улице.

Вечером 24 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Оперативники установили, что подозреваемый распивал со своей знакомой алкоголь, затем между ними возник конфликт, в ходе которого он избил сотрапезницу и скрылся, выпрыгнув из окна квартиры на первом этаже.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.