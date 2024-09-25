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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мужчина жестоко избил звою собутыльницу

В Невском районе мужчина жестоко избил звою собутыльницу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении своей знакомой на Народной улице

22 сентября 2024 года к полицейским поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним из квартиры дома 56 по Народной улице, с множественными телесными повреждениями доставили 40-летнюю женщину, находившуюся в тяжёлом состоянии.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили причастность к указанному преступлению 27-летнего жителя Курганской области, проживающего на Русановской улице.
Вечером 24 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.
Оперативники установили, что подозреваемый распивал со своей знакомой алкоголь, затем между ними возник конфликт, в ходе которого он избил сотрапезницу и скрылся, выпрыгнув из окна квартиры на первом этаже.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район телесные повреждения
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