В центре Петербурга задержали ревнивца подозреваемого в поджоге автомобиля

К полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что возле дома 3 по Апраксину переулку напротив клуба горит автомобиль.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что иномарка принадлежит 30-летнему местному жителю. Возгорание произошло в результате поджога. В автомобиле выгорел салон.

Материальный ущерб составил 500 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире дома 15 по Пражской улице сотрудники уголовного розыска Центрального района по подозрению в совершении этого преступления задержали 28-летнего безработного.

Он признался в поджоге, объяснив, что сделал это из ревности.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пиромана поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.