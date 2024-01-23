ента новостей

16:55
Бесплатные кинопоказы в Центре Пиотровского
16:43
В центре Петербурга задержали ревнивца подозреваемого в поджоге автомобиля
16:33
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
14:01
В деревне Новое Девяткино задержали пиромана с покрышками
13:48
В Петербурге женщина обнаружила в купленной квартире гранату и патроны
13:43
На Индустриальном проспекте иномарка насмерть сбила пешехода
13:39
В Петербурге задержали злоумышленника ударившего ножом стросту деревни Кошкино
09:31
В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсинерку в с проспекта Ударников
09:24
В Калининском районе курьер мошенников сдался полицейские
00:40
В 8-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий победил Абдусатторова, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Фиружде
00:25
Волейбольный «Зенит» всего в трёх сетах победил клуб НОВА: Иван Яковлев набрал 15 очков
22:34
Форвард минского «Динамо» Энас забил СКА за секунду до окончания овертайма
19:25
В СПбГУ пройдет концерт к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда
19:17
Выставка фотографа Кирилла Иванова «Лед»
19:13
Выставка «Петухи над Фудзи». Современная японская графика
15:47
Специалисты-кинологи Росгвардии почтили память коллег, оборонявших блокадный Ленинград
15:43
На льду Нарвского водохранилища обнаружен труп 16-летнего подростка
15:36
В Петербурге воевавшего на стороне Украины российского бойца ММА заочно арестовали
14:44
Депутаты поздравили со 108-летием самого возрастного ветерана Великой Отечественной войны
14:19
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка
13:11
Выставочный проект «Театр и музыка в блокадном Ленинграде»
10:09
В Шлиссельбурге неизвестные подожгли покрышку у двери квартиры
10:03
В Выборге неизвестный выстрелил из травмата в автомобиль
09:46
В Стрельне в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Фольксвагена»
09:38
На Авиационной улице двое злоумышленников пытались похитить товары из магазина
09:30
В центер Петербурга ограбили магазин электроники
09:16
Мощности российских суперкомпьютеров будут увеличены
21:03
Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана: теперь лидеров стало трое
20:36
Волейбольная «Ленинградка» одержала дежурную победу над нижегородской «Спартой»: у Анастасии Черновой – 13 очков
20:18
ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали ревнивца подозреваемого в поджоге автомобиля

В центре Петербурга задержали ревнивца подозреваемого в поджоге автомобиля

0
51
Опубликовал: Anton78
+1
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Центральном районе Петербурга

К полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что возле дома 3 по Апраксину переулку напротив клуба горит автомобиль.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что иномарка принадлежит 30-летнему местному жителю. Возгорание произошло в результате поджога. В автомобиле выгорел салон.
Материальный ущерб составил 500 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире дома 15 по Пражской улице сотрудники уголовного розыска Центрального района по подозрению в совершении этого преступления задержали 28-летнего безработного.
Он признался в поджоге, объяснив, что сделал это из ревности.
Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Пиромана поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-11-2020, 12:43
В Петербурге задержали пиромана спалившего иномарку риэлтора
25-04-2023, 11:03
В Светогорске задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
13-07-2023, 13:07
В Павловске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
24-06-2023, 12:52
В Красном Селе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
18-09-2022, 11:57
В Московском районе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
8-12-2023, 12:47
В Петербурге задержали мигранта, который ограбил жителя Пскова на Невском проспекте

Происшествия на дорогах

0
81
Сегодня, 13:43
На Индустриальном проспекте иномарка насмерть сбила пешехода
0
153
Вчера, 14:19
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка
0
172
Вчера, 09:46
В Стрельне в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Фольксвагена»
0
310
21-01-2024, 12:53
В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка
Наверх