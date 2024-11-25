В Сланцах поймали подозреваемого в краже из ювелирного магазина

В минувшую субботу поздним вечером, 23 ноября 2024 года около 23 часов 35 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация о том, что в ювелирный магазин, расположенный в доме 11 по улице Ленина города Сланцы, пытается проникнуть неизвестный.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ по горячим следам в помещении магазина задержали 43-летнего местного жителя.

Полицейские установили, что задержанный проник в магазин, разбив стекла входной двери и похитил оттуда ювелирные изделия.

При проведении личного досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли 3 кольца и одну пару сережек.

Позднее к полицейским с заявлением о хищении обратился представитель магазина, сумма ущерба устанавливается.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Кроме того, установлено, что задержанный, ранее неоднократно судимый за кражи, в начале сентября, находясь в торговом зале гипермаркета на этой же улице в Сланцах, похитил две бутылки коньяка Уголовное дело по данному факту уже передано в суд.