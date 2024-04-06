В Сланцах поймали подозреваемого в разбойном нападении на церковную лавку

Накануне днем, 5 апреля 2024 года около 13 часов 30 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация о краже из часовни по улице Кирова в городе Сланцы.

Полицейские установили, что в помещение часовни ворвался мужчина и угрожая ножом продавцу лавки, открыто похитил с прилавка серебряные изделия и с места происшествия скрылся.

В тот же день около 15 часов 30 минут возле дома 15 по улице Чкалова по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали неработающего 47-летнего местного жителя.

Полицейскими изъят нож и похищенные ювелирные изделия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье часть 2 162 УК РФ (разбой).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.