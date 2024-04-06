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Питерец.ру » Происшествия » В Сланцах поймали подозреваемого в разбойном нападении на церковную лавку

В Сланцах поймали подозреваемого в разбойном нападении на церковную лавку

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Сланцевского района Ленобласти задержала подозреваемого в налете на церковную лавку

Накануне днем, 5 апреля 2024 года около 13 часов 30 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация о краже из часовни по улице Кирова в городе Сланцы.

Полицейские установили, что в помещение часовни ворвался мужчина и угрожая ножом продавцу лавки, открыто похитил с прилавка серебряные изделия и с места происшествия скрылся.
В тот же день около 15 часов 30 минут возле дома 15 по улице Чкалова по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали неработающего 47-летнего местного жителя.
Полицейскими изъят нож и похищенные ювелирные изделия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье часть 2 162 УК РФ (разбой).
Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район разбойное нападение
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