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Питерец.ру » Происшествия » В Сланцах задержали разбойника-рецидивиста, напавшего на местного жителя

В Сланцах задержали разбойника-рецидивиста, напавшего на местного жителя

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Опубликовал: Anton78
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В Сланцах Ленобласти полицейскими по горячим следам задержан разбойник-рецидивист, напавший на местного жителя

Накануне вечером, 13 января 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области с заявлением обратился 19-летний местный житель. Молодой человек сообщил стражам порядка о том, что возле дома 21-23 по улице Жуковского в городе Сланцы на него напал неизвестный и, под угрозой ножа, похитил паспорт и мобильный телефон.
Информацию незамедлительно передали нарядам полиции и, спустя буквально час, подозреваемого задержали.
Сотрудники полиции доставили неработающего 39-летнего местного жителя в отдел полиции для проведения процессуальных действий.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).
Задержанный был ранее неоднократно судим за кражи и разбой.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район разбойное нападение
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