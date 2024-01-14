В Сланцах задержали разбойника-рецидивиста, напавшего на местного жителя

Накануне вечером, 13 января 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области с заявлением обратился 19-летний местный житель. Молодой человек сообщил стражам порядка о том, что возле дома 21-23 по улице Жуковского в городе Сланцы на него напал неизвестный и, под угрозой ножа, похитил паспорт и мобильный телефон.

Информацию незамедлительно передали нарядам полиции и, спустя буквально час, подозреваемого задержали.

Сотрудники полиции доставили неработающего 39-летнего местного жителя в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Задержанный был ранее неоднократно судим за кражи и разбой.