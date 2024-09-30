В Петербурге поймали налетчика на ночной магазин на Английском проспекте

В ночь на 29 сентября 2024 года к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что в продовольственном магазине в доме 58 по Английскому проспекту неизвестный, вооруженный ножом, нападает на кассира.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнего нетрезвого жильца одного из хостелов.

Полицейские установили, что, вооружившись ножом, подозреваемый в помещении магазина требовал у кассира выдать ему из кассы 7000 рублей.

Нож изъяли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Задержанного, в прошлом дважды судимого, поместили в изолятор на основании статьи 91 УК РФ.