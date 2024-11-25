На площади Стачек задержали подозреваемого в стрельбе

Накануне вечером, 24 ноября 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 28-летняя жительница Новгородской области, которая рассказала о том, что у дома 9 по площади Стачек возле универмага слышны выстрелы.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с нарядом Росгвардии по подозрению в совершении указанного преступления задержали 44-летнего жителя города Сочи, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвёл выстрел из аэрозольного пистолета в воздух, и после сделанного ему замечания, направил его в сторону женщины.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.