На Васильевском острове задержали стрелка с балкона

Накануне ночью, 24 ноября 2024 года около 00 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что по адресу Морская набережная, дом 41, слышна стрельба с общего балкона.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле своей квартиры задержали 53-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и подозреваемого в том, что с общего балкона парадной, расположенной на 12 этаже, произвел выстрел из открытого окна в воздух из газового пистолета.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.