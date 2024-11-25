Накануне ночью, 24 ноября 2024 года около 00 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что по адресу Морская набережная, дом 41, слышна стрельба с общего балкона.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле своей квартиры задержали 53-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и подозреваемого в том, что с общего балкона парадной, расположенной на 12 этаже, произвел выстрел из открытого окна в воздух из газового пистолета.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательств.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Васильевском острове задержали стрелка с балкона
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Васильевского островаа задержали стрелка с балкона на Морской набережной
Накануне ночью, 24 ноября 2024 года около 00 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что по адресу Морская набережная, дом 41, слышна стрельба с общего балкона.
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