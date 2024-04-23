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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе подростки стреляли по окнам на проспекте Стачек

В Кировском районе подростки стреляли по окнам на проспекте Стачек

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Опубликовал: Anton78
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В Кировском районе Петербурга задержаны двое подозреваемых в стрельбе по окнам на проспекте Стачек

Накануне вечером, 22 апреля 2024 года около 18 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что несколькими минутами ранее возле дома 7 по проспекту Стачек неизвестные дважды выстрелили в окно комнаты дома 5 по проспекту Стачек (общежитие) и повредили стекло.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые около 20 часов 20 минут возле дома 5 по проспекту Стачек по подозрению в совершении данного преступления задержали 16-летнего учащигося 9 класса школы, жителя этого же района.
Спустя час возле дома 50 по Севастопольской улице задержали еще одного причастного к данному инциденту, 14-летнего восьмиклассника.
Обоих подростков после опроса передали родителям.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район стрельба подростки
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