В Кировском районе подростки стреляли по окнам на проспекте Стачек

Накануне вечером, 22 апреля 2024 года около 18 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что несколькими минутами ранее возле дома 7 по проспекту Стачек неизвестные дважды выстрелили в окно комнаты дома 5 по проспекту Стачек (общежитие) и повредили стекло.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые около 20 часов 20 минут возле дома 5 по проспекту Стачек по подозрению в совершении данного преступления задержали 16-летнего учащигося 9 класса школы, жителя этого же района.

Спустя час возле дома 50 по Севастопольской улице задержали еще одного причастного к данному инциденту, 14-летнего восьмиклассника.

Обоих подростков после опроса передали родителям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.