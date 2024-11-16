На улице Марата задержали подозреваемого в поножовщине

Вчера, 15 ноября к полицейским Центрального района Петербурга поступила инфорамция о том, что возле дома 29 на улице Марата 22-летнего мужчину ударил ножом неизвестный.

Пострадавшего госпитализировали c ранением груди, в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам задержали 42-летнего жителя Чувашии.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.