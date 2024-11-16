Вчера, 15 ноября к полицейским Центрального района Петербурга поступила инфорамция о том, что возле дома 29 на улице Марата 22-летнего мужчину ударил ножом неизвестный.
Пострадавшего госпитализировали c ранением груди, в тяжелом состоянии.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам задержали 42-летнего жителя Чувашии.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На улице Марата задержали подозреваемого в поножовщине
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в поножовщине на улице Марата
Вчера, 15 ноября к полицейским Центрального района Петербурга поступила инфорамция о том, что возле дома 29 на улице Марата 22-летнего мужчину ударил ножом неизвестный.
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