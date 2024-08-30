На Северном проспекте задержали пьяного стрелка

Вчера вечером, 29 августа 2024 года около 21 часа 45 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 89 по Северному проспекту неизвестный стреляет из пистолета.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции около дома задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета.

Задержанного доставили в отдел полиции .

Решается вопрос о заведении уголовного дела.