Вчера вечером, 29 августа 2024 года около 21 часа 45 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 89 по Северному проспекту неизвестный стреляет из пистолета.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции около дома задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета.
Задержанного доставили в отдел полиции .
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
На Северном проспекте задержали пьяного стрелка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района Петербурга задержали стрелка с Северного проспекта
Вчера вечером, 29 августа 2024 года около 21 часа 45 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 89 по Северному проспекту неизвестный стреляет из пистолета.
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