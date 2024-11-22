В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика

Накануне днем, 21 ноября около 14 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 10-ом километре дороги «Подъезды и Проезд по городу Тосно», вне населенного пункта Тосно-2.

Прибывшие на место полицейские установили, что 47-летний водитель, управляя грузовиком «Шакман», двигаясь со стороны Москвы в направлении Санкт-Петербурга, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд пешехода, пытавшегося пересечь проезжую часть.

В результате дорожного происшествия 32-летний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.