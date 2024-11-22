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Питерец.ру » Происшествия » В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика

В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку обстоятельств  смертельного ДТП с участием пешехода в Тосненском районе Ленобласти

Накануне днем, 21 ноября около 14 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 10-ом километре дороги «Подъезды и Проезд по городу Тосно», вне населенного пункта Тосно-2.
Прибывшие на место полицейские установили, что 47-летний водитель, управляя грузовиком «Шакман», двигаясь со стороны Москвы в направлении Санкт-Петербурга, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд пешехода, пытавшегося пересечь проезжую часть.
В результате дорожного происшествия 32-летний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП, пострадавший пешеход, видео
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