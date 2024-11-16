В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»

Вчера, 15 ноября на 33-м километре трассы «Парголово-Огоньки», во Всеволожском районе Ленобласти 39-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х1», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 40-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по ходу движения автомобиля, после чего его отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Volkswagen Polo» под управлением 58-летнего мужчины.

Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.