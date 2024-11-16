Вчера, 15 ноября на 33-м километре трассы «Парголово-Огоньки», во Всеволожском районе Ленобласти 39-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х1», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 40-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по ходу движения автомобиля, после чего его отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Volkswagen Polo» под управлением 58-летнего мужчины.
Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту ДТП с погибшим на трассе "Парголово - Огоньки"
Вчера, 15 ноября на 33-м километре трассы «Парголово-Огоньки», во Всеволожском районе Ленобласти 39-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х1», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 40-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по ходу движения автомобиля, после чего его отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Volkswagen Polo» под управлением 58-летнего мужчины.
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