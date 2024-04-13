На 101 километре трассы «Кола» иномарка сбила 56-летнего пешехода

Накануне вечером, 12 апреля 2024 года около 20 часов 50 минцут на 101 километре трассы «Кола», в Волховском районе Ленинградской области 31-летний житель города Старая Ладога, управляя автомашиной "Рено Логан", вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 56-летнего петербуржца.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.