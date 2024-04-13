Накануне вечером, 12 апреля 2024 года около 20 часов 50 минцут на 101 километре трассы «Кола», в Волховском районе Ленинградской области 31-летний житель города Старая Ладога, управляя автомашиной "Рено Логан", вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 56-летнего петербуржца.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На 101 километре трассы «Кола» иномарка сбила 56-летнего пешехода
0
0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти
Накануне вечером, 12 апреля 2024 года около 20 часов 50 минцут на 101 километре трассы «Кола», в Волховском районе Ленинградской области 31-летний житель города Старая Ладога, управляя автомашиной "Рено Логан", вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 56-летнего петербуржца.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"