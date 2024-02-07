Сегодня утром, 7 февраля 2024 года около 07 часов 50 минут на 9 километре трассы «Санкт-Петербург - Матокса», вне населенного пункта, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 61-летнего пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
Сегодня утром, 7 февраля 2024 года около 07 часов 50 минут на 9 километре трассы «Санкт-Петербург - Матокса», вне населенного пункта, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 61-летнего пешехода.
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