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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода

В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

Сегодня утром, 7 февраля 2024 года около 07 часов 50 минут на 9 километре трассы «Санкт-Петербург - Матокса», вне населенного пункта, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 61-летнего пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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