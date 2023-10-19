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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионера у Ладожского моста

В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионера у Ладожского моста

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 41 километре автодороги «Кола»

Накануне поздним вечером около 22 часов 20 минут на 41 километре трассы «Кола», в Кировском районе Ленинградской области 56-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х3», двигаясь в сторону города Мурманск, совершил наезд на 75-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП пострадавший пешеход
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