В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионера у Ладожского моста

Накануне поздним вечером около 22 часов 20 минут на 41 километре трассы «Кола», в Кировском районе Ленинградской области 56-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х3», двигаясь в сторону города Мурманск, совершил наезд на 75-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.