В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил пешехода

Сегодня ночью, 25 августа 2025 года около 00 часов 15 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 2-ом километре трассы «Лужицы – Первое Мая».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 30-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз», двигаясь со стороны деревни Лужицы в сторону поселка Усть-Луга, совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 40-45 лет, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, без светоотражающих элементов, в одежде темных тонов.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Личность погибшего устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.