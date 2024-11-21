В Сестрорецке тушили шалаш им. В.И. Ленина

В Курортном районе Петербурга устанавливают причины и обстоятельства возгорания на территории музея Шалаш В.И. Ленина.

По предварительной информации, минувшей ночью 21 ноября 2024 года происходило тление шалаша. Выгорела соломенная реконструкция реального шалаша, в котором в 1917-м скрывались Ленин и Зиновьев.

Прокуратура района поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой по данному факту ОНДПР Курортного района управления по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.