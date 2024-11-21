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Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке тушили шалаш им. В.И. Ленина

В Сестрорецке тушили шалаш им. В.И. Ленина

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Опубликовал: Anton78
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Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства пожара на территории музея Шалаш В.И. Ленина. 

В Курортном районе Петербурга устанавливают причины и обстоятельства возгорания на территории музея Шалаш В.И. Ленина. 

По предварительной информации, минувшей ночью 21 ноября 2024 года происходило тление шалаша. Выгорела соломенная реконструкция реального шалаша, в котором в 1917-м скрывались Ленин и Зиновьев. 

Прокуратура района поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой по данному факту ОНДПР Курортного района управления по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Источник: Прокуратура СПб
Все по теме: Курортный район, пожар
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