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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские устанавливают все детали ДТП в Курортном районе Петербурга 

Полицейские устанавливают все детали ДТП в Курортном районе Петербурга 

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают все детали ДТП в Курортном районе Петербурга 

Вчера поздно вечером около 22 часов 50 минут к полицейским Курортного района Пеетрбурга поступило сообщение о том, что на 9 километре автодороги «КАД» автомобиль «Инфинити» под управлением 30-летнего мужчины совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенз» по управлением 34-летнего мужчины. В результате случившегося 30-летние водитель и пассажирка автомобиля «Инфинити» были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район ДТП
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