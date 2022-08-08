Полицейские устанавливают все детали ДТП в Курортном районе Петербурга 

Вчера поздно вечером около 22 часов 50 минут к полицейским Курортного района Пеетрбурга поступило сообщение о том, что на 9 километре автодороги «КАД» автомобиль «Инфинити» под управлением 30-летнего мужчины совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенз» по управлением 34-летнего мужчины. В результате случившегося 30-летние водитель и пассажирка автомобиля «Инфинити» были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.