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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей

В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
В Петербурге организовано проведение проверки по сообщению о ДТП с участием пассажирского автобуса

Сегодня утром, 01 ноября 2024 года около 09 часов на Двинской улице, в Кировском районе Петербурга водитель рейсового автобуса №67 не справился с управлением и совершил столкновение с несколькими припаркованными автомашинами.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала одна женщина, которую госпитализировали в Мариинскую больницу, ей оказана медицинская помощь.

По данному факту в следственном отделе по Кировскому району незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

Источник: СК по Петербургу
Все по теме: Кировский район ДТП автобус
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