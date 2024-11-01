В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей

Сегодня утром, 01 ноября 2024 года около 09 часов на Двинской улице, в Кировском районе Петербурга водитель рейсового автобуса №67 не справился с управлением и совершил столкновение с несколькими припаркованными автомашинами.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадала одна женщина, которую госпитализировали в Мариинскую больницу, ей оказана медицинская помощь.

По данному факту в следственном отделе по Кировскому району незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).