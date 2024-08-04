Тосно под колесами «Дэу Нексия» погибла 42-летняя женщина

Сегодня ночью, 4 августа 2024 года около 00 часов 00 минут возле дома 32 по проспекту Ленина в городе Тосно 21-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», двигаясь по проспекту Ленина через регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия женщина от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку..