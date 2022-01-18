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Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке полицейские пресекли заезд «дрифтеров»

В Сестрорецке полицейские пресекли заезд «дрифтеров»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Под Петербургом полицейские пресекли заезд «дрифтеров»

В Сестрорецке на площади неподалеку от памятника «Шалаш Ленина» собрались автомобилисты с желанием подрифтовать и погонять. Участники заезда были как на своих автомобилях, так и каршеринговых.

Когда число собравшихся достигло несколько десятков, к ним «присоединились» сотрудники полиции: несколько экипажей ДПС и патрульно-постовой службы.

Со стритрейсерами была проведена профилактическая беседа о незаконности подобных мероприятий. Кроме того, в ходе проверки полицейские выявили ряд нарушителей. Так, у нескольких водителей отсутствовали страховые полисы и водительские удостоверения. Два автомобилиста были привлечены к ответственности за «тонировку», которую тут же на месте удалили со стёкол своих автомобилей. У двоих водителей полицейские выявили признаки наркотического опьянения и изъяли у одного из них амфетамин. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район Сестрорецк
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