В Сестрорецке полицейские пресекли заезд «дрифтеров»

В Сестрорецке на площади неподалеку от памятника «Шалаш Ленина» собрались автомобилисты с желанием подрифтовать и погонять. Участники заезда были как на своих автомобилях, так и каршеринговых.

Когда число собравшихся достигло несколько десятков, к ним «присоединились» сотрудники полиции: несколько экипажей ДПС и патрульно-постовой службы.

Со стритрейсерами была проведена профилактическая беседа о незаконности подобных мероприятий. Кроме того, в ходе проверки полицейские выявили ряд нарушителей. Так, у нескольких водителей отсутствовали страховые полисы и водительские удостоверения. Два автомобилиста были привлечены к ответственности за «тонировку», которую тут же на месте удалили со стёкол своих автомобилей. У двоих водителей полицейские выявили признаки наркотического опьянения и изъяли у одного из них амфетамин. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.