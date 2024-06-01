В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта

28 мая 2024 года около 16 часов 35 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 83-летней жительницы дома 39 по Тихорецкому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что в этот же день, около 13 часов 15 минут, ей позвонил неизвестный, и действуя по схеме «ваш родственник попал в ДТП», убедил ее в парадной дома 39 передать курьеру 1 500 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное по ч. 2 ст. 159 УК РФ(мошенничество).

Вчера, 31 мая 2024 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в совершении указанного преступления изобличили 28–летнего жителя республики Чувашия, который 29 мая около 20 часов 50 минут был задержан полицейскими возле дома 34 по улице Кораблестроителей по подозрению в совершении аналогичного преступления на территории Василеостровского района.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.