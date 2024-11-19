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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся

В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка в поселке Шушары

Накануне вечером, 18 ноября около 18: часов 40 минут возле дома  24/2 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары неустановленный водитель сбил 17-летнего жителя Краснодарского края, который передвигался по правой обочине в попутном направлении. 
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. 
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку. 
Полицейские устанавливают личность и местонахождение скрывшегося водителя.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район, ДТП
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