Накануне вечером, 18 ноября около 18: часов 40 минут возле дома 24/2 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары неустановленный водитель сбил 17-летнего жителя Краснодарского края, который передвигался по правой обочине в попутном направлении.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
Полицейские устанавливают личность и местонахождение скрывшегося водителя.
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка в поселке Шушары
Накануне вечером, 18 ноября около 18: часов 40 минут возле дома 24/2 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары неустановленный водитель сбил 17-летнего жителя Краснодарского края, который передвигался по правой обочине в попутном направлении.
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