В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся

Накануне вечером, 18 ноября около 18: часов 40 минут возле дома 24/2 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары неустановленный водитель сбил 17-летнего жителя Краснодарского края, который передвигался по правой обочине в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение скрывшегося водителя.