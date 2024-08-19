Накануне утром, 18 августа 2024 года около 11 часов 50 минут возле дома 5 по Морской улице поселка Комарово, в Курортном районе Петербурга 59-летний водитель, управляя автобусом малого класса «Неман 420224-511», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнюю девушку, двигавшуюся по правой стороне проезжей части в попутном направлении.
В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
В Комарово автобус сбил 15-летнюю девушку
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с подростком в Комарово
Накануне утром, 18 августа 2024 года около 11 часов 50 минут возле дома 5 по Морской улице поселка Комарово, в Курортном районе Петербурга 59-летний водитель, управляя автобусом малого класса «Неман 420224-511», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнюю девушку, двигавшуюся по правой стороне проезжей части в попутном направлении.
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