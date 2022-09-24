В Калининском районе иномарка сбила 16-летнего пешехода

Вечером минувшего четверга около 16 часов 30 минут автомобиль «Ниссан X-TRAIL», под управлением 45-летнего водителя, двигаясь по дворовой территории, возле дома 38 по улице Замшина, в Калининском районе Петербурга сбил 16-летнего пешехода, который вышел из-за угла дома справа налево по ходу движения автомобиля. Подросток с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Водитель в 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался два раза.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.