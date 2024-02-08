Накануне вечером, 7 февраля 2024 года около 16 часов 05 минут возле дома 3 по улице Демьяна Бедного неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть ученика 8 класса и с места происшествия скрылся.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Полицейские принимают меры к установлению и задержанию виновника ДТП.
На Демьяна Бедного водитель сбил 15-летнего школьника и скрылся
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал подросток
Накануне вечером, 7 февраля 2024 года около 16 часов 05 минут возле дома 3 по улице Демьяна Бедного неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть ученика 8 класса и с места происшествия скрылся.
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