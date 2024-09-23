Накануне вечером, 22 сентября 2024 года около 18 часов 40 минут возле дома 76 по проспекту Луначарского, в Выборгском районе Петербурга неизвестный, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару по проспекту Луначарского от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры, совершил наезд на 16-летнего пешехода, который двигался во встречном направлении, после чего скрылся с места ДТП.
В результате дорожного происшествия пострадавшего пешехода госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
На проспекте Луначарского электросамокатчик сбил 16-летнего пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП, в котором самокатчик сбил несовершеннолетнего и скрылся
Накануне вечером, 22 сентября 2024 года около 18 часов 40 минут возле дома 76 по проспекту Луначарского, в Выборгском районе Петербурга неизвестный, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару по проспекту Луначарского от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры, совершил наезд на 16-летнего пешехода, который двигался во встречном направлении, после чего скрылся с места ДТП.
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