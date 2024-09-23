На проспекте Луначарского электросамокатчик сбил 16-летнего пешехода

Накануне вечером, 22 сентября 2024 года около 18 часов 40 минут возле дома 76 по проспекту Луначарского, в Выборгском районе Петербурга неизвестный, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару по проспекту Луначарского от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры, совершил наезд на 16-летнего пешехода, который двигался во встречном направлении, после чего скрылся с места ДТП.

В результате дорожного происшествия пострадавшего пешехода госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.