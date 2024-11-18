ента новостей

15:39
Выставка современных турецких и армянских художников «В тени Арарата»
15:34
Премьера спектакля "Первая любовь"
15:15
На трассе «Сортавала» в направлении Петербурга перекроют одну полосу
13:34
В Колпино поймали подозреваемого в избиении подростка на детской площадке
11:41
В поселке Котельский задержали стрелка из аэрозольного пистолета
11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы  Олеко Дундича
10:42
Собаку вытащили из болота
09:54
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Республиканской улицы
09:48
На трассе «Сортавала» в лобовом ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир легковушки
09:39
В Ломоносове похитили подростка и вымогали у него деньги
09:39
Где наибольшие доли высоких зарплат?
09:17
Обещала миллионы, но была арестована
08:47
В СПб создали устройство, улучшающее качество связи
01:17
После трудной победы над нижегородской «Спартой» волейбольная «Ленинградка» уверенно обыграла красноярский «Енисей»
17:30
Эмиль Галимов забросил победную для «СКА-Невы» шайбу в матче с «Югрой», ворота которой защищал Кирилл Герасимюк
14:05
После крупной победы над тюменским «Рубином» петербургское хоккейное «Динамо» возглавило таблицу чемпионата ВХЛ
02:02
Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА-МАИ с разницей в 21 очко, а ПБК ЦСКА разгромил «Астану» с преимуществом в 60 очков
21:33
Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» с преимуществом в 2 мяча в матче SEHA – Gazprom League
15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
15:31
Трагически погиб 39-летний солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров, в 2020 году получивший звание заслуженного артиста России
15:30
На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей
15:23
На трассе "Комсомольское - Приозерск" иномарка вылетела в кювет. Погиб пассажир
15:17
На улице Савушкина поймали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке
15:10
На улице Марата задержали подозреваемого в поножовщине
09:43
Власти разберутся с Ютубом
09:03
Медведи пока еще бодрствуют
02:54
«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2 в товарищеском матче: тренером турецкого клуба является Жозе Моуриньо
23:35
СКА в овертайме проиграл «Ак Барсу»: автором победной шайбы для команды Анвара Гатиятуллина стал Кирилл Семёнов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В поселке Котельский задержали стрелка из аэрозольного пистолета

В поселке Котельский задержали стрелка из аэрозольного пистолета

0
2
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими Кингисеппского района задержан местный житель, стрелявший  в ходе конфликта из аэрозольного пистолета

Накануне ранним утром, 17 ноября 2024 года около 04 часов 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что в поселке Котельский неизвестный избил местного жителя.

Прибывшие  на место происшествия сотрудники полиции задержали неработающего 39-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого в том, что в ходе внезапно возникшей ссоры, переросшей в драку, произвел выстрел из своего аэрозольного пистолета в своих соседей по поселку 38 и 42 лет.

Оба к полицейским не обращались.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелка поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кингисеппский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-09-2024, 10:38
На улице Рубинштейна пьяный мужчина стрелял в воздух из аэрозольного пистолета
30-08-2024, 09:23
На Северном проспекте задержали пьяного стрелка
1-11-2023, 12:51
В Гатчине задержали стрелка, раневшего прохожего в ногу
29-07-2024, 11:27
В Петербурге задержали стрелка с Жемчужного пляжа
6-09-2024, 09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
16-02-2024, 10:58
В Шлиссельбурге задержали подозреваемого в грабеже

Происшествия на дорогах

0
2
Сегодня, 11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
0
3
Сегодня, 11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
0
20
Сегодня, 09:48
На трассе «Сортавала» в лобовом ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир легковушки
0
213
16-11-2024, 15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
Наверх