В поселке Котельский задержали стрелка из аэрозольного пистолета

Накануне ранним утром, 17 ноября 2024 года около 04 часов 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что в поселке Котельский неизвестный избил местного жителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали неработающего 39-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого в том, что в ходе внезапно возникшей ссоры, переросшей в драку, произвел выстрел из своего аэрозольного пистолета в своих соседей по поселку 38 и 42 лет.

Оба к полицейским не обращались.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелка поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.