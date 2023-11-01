В Гатчине задержали стрелка, раневшего прохожего в ногу

30 октября 2023 года около дома 67 по улице Карла Маркса в городе Гатчина Ленинградской области неизвестный мужчина ранил в ногу прохожего из травматического пистолета.

Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил раненного в правую ногу 35-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера ранним утром около 04 часов 00 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции в городе Гатчина возле дома 46 по улице Карла Маркса задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что 30 октября около 20 часов 40 минут, в результате внезапно возникшей ссоры, произвел выстрел из травматического пистолета в потерпевшего.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.