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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине задержали стрелка, раневшего прохожего в ногу

В Гатчине задержали стрелка, раневшего прохожего в ногу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе на улице Карла Маркса

30 октября 2023 года около дома 67 по улице Карла Маркса в городе Гатчина Ленинградской области неизвестный мужчина ранил в ногу прохожего из травматического пистолета.
Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил раненного в правую ногу 35-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Вчера ранним утром около 04 часов 00 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции в городе Гатчина возле дома 46 по улице Карла Маркса задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что 30 октября около 20 часов 40 минут, в результате внезапно возникшей ссоры, произвел выстрел из травматического пистолета в потерпевшего.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район стрельба огнестрельное ранение
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