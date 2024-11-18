ента новостей

15:39
Выставка современных турецких и армянских художников «В тени Арарата»
15:34
Премьера спектакля "Первая любовь"
15:15
На трассе «Сортавала» в направлении Петербурга перекроют одну полосу
13:34
В Колпино поймали подозреваемого в избиении подростка на детской площадке
11:41
В поселке Котельский задержали стрелка из аэрозольного пистолета
11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы  Олеко Дундича
10:42
Собаку вытащили из болота
09:54
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Республиканской улицы
09:48
На трассе «Сортавала» в лобовом ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир легковушки
09:39
В Ломоносове похитили подростка и вымогали у него деньги
09:39
Где наибольшие доли высоких зарплат?
09:17
Обещала миллионы, но была арестована
08:47
В СПб создали устройство, улучшающее качество связи
01:17
После трудной победы над нижегородской «Спартой» волейбольная «Ленинградка» уверенно обыграла красноярский «Енисей»
17:30
Эмиль Галимов забросил победную для «СКА-Невы» шайбу в матче с «Югрой», ворота которой защищал Кирилл Герасимюк
14:05
После крупной победы над тюменским «Рубином» петербургское хоккейное «Динамо» возглавило таблицу чемпионата ВХЛ
02:02
Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА-МАИ с разницей в 21 очко, а ПБК ЦСКА разгромил «Астану» с преимуществом в 60 очков
21:33
Гандбольный «Зенит» победил «Чеховских медведей» с преимуществом в 2 мяча в матче SEHA – Gazprom League
15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
15:31
Трагически погиб 39-летний солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров, в 2020 году получивший звание заслуженного артиста России
15:30
На трассе «Скандинавия» пешеход погиб после наезда трех автомобилей
15:23
На трассе "Комсомольское - Приозерск" иномарка вылетела в кювет. Погиб пассажир
15:17
На улице Савушкина поймали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке
15:10
На улице Марата задержали подозреваемого в поножовщине
09:43
Власти разберутся с Ютубом
09:03
Медведи пока еще бодрствуют
02:54
«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2 в товарищеском матче: тренером турецкого клуба является Жозе Моуриньо
23:35
СКА в овертайме проиграл «Ак Барсу»: автором победной шайбы для команды Анвара Гатиятуллина стал Кирилл Семёнов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров

Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров

0
2
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту ДТП с маршрутным автобусом под Выборгом

Сегодня ранним утром, 18 ноября около 07 часов 35 минут на 101-ом километре трассы «Зеленогорск - Приморск – Выборг», в  Выборгском районе Ленинградской области 54-летний мужчина, управляя автобусом «ПАЗ», в салоне которого находились около 30 человек,  совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие.

В результате дорожного происшествия пострадали четверо пассажиров. 

Для оказания медицинской помощи они были переданы медикам. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП, автобус
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-08-2024, 12:46
В Ленобласти автомобиль «Шевроле Авео» вылетел в кювет. Пострадали две несовершеннолетние пассажирки
14-11-2024, 10:09
Под Выборгом трое детей пострадали в ДТП
8-06-2024, 21:10
В Ленобласти при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали пятеро пассажиров
21-09-2024, 12:47
В Подпорожском районе водитель «Рено Логан» погиб вылетев в кювет
8-06-2024, 21:04
Под Выборгом водитель "Мерседеса" погиб врезавшись в дерево
18-09-2024, 14:09
На Южном шоссе водитель «ВАЗ 2107» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево

Происшествия на дорогах

0
2
Сегодня, 11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
0
3
Сегодня, 11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
0
20
Сегодня, 09:48
На трассе «Сортавала» в лобовом ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир легковушки
0
213
16-11-2024, 15:37
В Ленобласти 40-летний пешеход погиб на трассе «Парголово-Огоньки»
Наверх