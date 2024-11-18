Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров

Сегодня ранним утром, 18 ноября около 07 часов 35 минут на 101-ом километре трассы «Зеленогорск - Приморск – Выборг», в Выборгском районе Ленинградской области 54-летний мужчина, управляя автобусом «ПАЗ», в салоне которого находились около 30 человек, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие.

В результате дорожного происшествия пострадали четверо пассажиров.

Для оказания медицинской помощи они были переданы медикам. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.