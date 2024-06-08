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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали пятеро пассажиров

В Ленобласти при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали пятеро пассажиров

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса в Ломоносовском районе Ленобласти 

Сегодня вечером, 8 июня 2024 года около 16 часов 35 минут на 67-ом километре дороги «Санкт-Петербург - Ручьи», в Ломоносовском районе Ленинградской области 29–летний водитель автомобиля «КАМАЗ», осуществляя поворот налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, управлявшимся 39-летним водителем.
В салоне автобуса находилось 15 пассажиров.
В результате дорожного происшествия пострадали пятеро пассажиров. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое - лёгкие травмы, им помощь оказана на месте.

Водители обоих транспортных средств не пострадали.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП автобус
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