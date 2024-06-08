В Ленобласти при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали пятеро пассажиров

Сегодня вечером, 8 июня 2024 года около 16 часов 35 минут на 67-ом километре дороги «Санкт-Петербург - Ручьи», в Ломоносовском районе Ленинградской области 29–летний водитель автомобиля «КАМАЗ», осуществляя поворот налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, управлявшимся 39-летним водителем.

В салоне автобуса находилось 15 пассажиров.

В результате дорожного происшествия пострадали пятеро пассажиров. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое - лёгкие травмы, им помощь оказана на месте.

Водители обоих транспортных средств не пострадали.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.