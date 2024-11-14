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Питерец.ру » Происшествия » Под Выборгом трое детей пострадали в ДТП

Под Выборгом трое детей пострадали в ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП под Выборгом с пострадавшими детьми

Вчера, 13 ноября около 12 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 59-ом километре дороги «Молодежное – Верхнее Черкасово», вне населенных пунктов.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что на данном участке автодороги 31-летняя женщина, управляя  автомобилем «Мицубиси Аутлендер», двигаясь со стороны города Выборг в сторону поселка Каменка, на прямом участке дороги не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием.
В результате дорожного происшествия пострадали трое находившихся в машине детей: 2, 5 и 8 лет.
Дети получили различные травмы, и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Перевозка детей осуществлялась в соответствии с ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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