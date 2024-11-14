Под Выборгом трое детей пострадали в ДТП

Вчера, 13 ноября около 12 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 59-ом километре дороги «Молодежное – Верхнее Черкасово», вне населенных пунктов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что на данном участке автодороги 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер», двигаясь со стороны города Выборг в сторону поселка Каменка, на прямом участке дороги не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия пострадали трое находившихся в машине детей: 2, 5 и 8 лет.

Дети получили различные травмы, и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Перевозка детей осуществлялась в соответствии с ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.