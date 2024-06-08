Под Выборгом водитель "Мерседеса" погиб врезавшись в дерево

Сегодня днем, 8 июня 2024 года около 13 часов 00 минут на 91-ом километре дороги «Зеленогорск - Приморск - Выборг», в Выборгском районе Ленобласти 39-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», при совершении обгона, в месте где это запрещено, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершил съезд с дорожного полотна на обочину с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.