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Питерец.ру » Происшествия » Под Выборгом водитель "Мерседеса" погиб врезавшись в дерево

Под Выборгом водитель "Мерседеса" погиб врезавшись в дерево

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Выборгском районе Ленобласти

Сегодня днем, 8 июня 2024 года около 13 часов 00 минут на 91-ом километре дороги «Зеленогорск - Приморск - Выборг», в Выборгском районе Ленобласти 39-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», при совершении обгона, в месте где это запрещено, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершил съезд с дорожного полотна на обочину с последующим наездом на дерево.
В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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