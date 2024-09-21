В Подпорожском районе водитель «Рено Логан» погиб вылетев в кювет

Накануне поздним вечером, 20 сентября 2024 года около 22 часов 00 минут на 45-ом километре трассы А-215 «Лодейное Поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок», в Подпорожском районе Ленинградской области 47-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия двоих пассажиров, 33-х и 39-и лет госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Установлено, что водительское удостоверение мужчина не получал.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.