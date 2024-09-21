ента новостей

12:47
В Подпорожском районе водитель «Рено Логан» погиб вылетев в кювет
12:14
На улице Димитрова автоледи на иномарке сбила 7- летнего мальчика
11:43
На улице Михаила Дудина подросток на самокате сбил 13-летнего мальчика и скрылся
11:34
В Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину сидящего на дороге ночью
11:25
Во Фрунзенском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
11:16
На Васильевском острове поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
11:07
На улице Шаврова конфликт двух мужчин закончился смертельным ударом молотком
09:43
Ей грозит срок из-за сыра
09:02
Как петербуржцы относятся к стрессу на работе?
00:02
КХЛ: уже третий в сезоне «ассистентский хет-трик» Даниила Гутика из «Адмирала» и «сухарь» вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина в матче с «Авангардом»
23:43
Петербургское хоккейное «Динамо» одержало волевую победу над казанским «Барсом» и делит 3–4 места в таблице ВХЛ с красноярским «Соколом»
16:45
На 45-й шахматной олимпиаде, продолжающейся в Будапеште, в мужском турнире лидирует не знающая поражений Индия, в женском – трио в составе Индии, Польши и Казахстана
13:25
В парке Сосновка высадили аллею из кедров в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали
13:21
В Ленобласти мост через Свирь будет разведен для прохода вниз по реке яхты «Русь»
13:00
Съезд с ЗСД на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют
11:57
На трассе «Сортавала» грузовик насмерть сбил пешехода
11:11
Депутаты предлагают 13-ю пенсию
10:32
Как обстоят дела с защитой от гриппа?
00:29
«СКА-Нева» едва не упустил преимущество в пять шайб в матче чемпионата ВХЛ с альметьевским «Нефтяником», но выиграла со счётом 5:4
22:13
Форвард СКА Иван Демидов набрал 4 очка в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Сочи», счёт – 7:4
21:21
В массовом ДТП с автобусом на дамбе пострадали четыре человека
19:52
В Герценовском университете открылась российско-китайская выставка реалистического искусства
15:47
Выставка «В поисках источника Нила»
15:41
На Васильевском острове после ДТП «Вольво» вылетела на тротуар и сбила курьера
15:37
В квартире петербуржца полицейские нашли более 4,6 кг марихуаны
15:16
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан РФС лучшим футболистом России сезона – 2023/2024, Сергей Семак – лучший тренер
14:37
Школьники и пенсионеры тоже хотят работать
14:03
Петербуржец заплатил за «коммуналку» более 700 тысяч
13:57
Беглов поблагодарил Путина
12:15
В Петербурге откроют памятник кинорежиссеру Сергею Соловьёву
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Подпорожском районе водитель «Рено Логан» погиб вылетев в кювет

В Подпорожском районе водитель «Рено Логан» погиб вылетев в кювет

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Подпорожского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на 45 км автодороги А-215

Накануне поздним вечером, 20 сентября 2024 года около 22 часов 00 минут на 45-ом километре трассы А-215 «Лодейное Поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок», в Подпорожском районе Ленинградской области 47-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия двоих пассажиров, 33-х и 39-и лет госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Установлено, что водительское удостоверение мужчина не получал. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-09-2022, 11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
26-08-2024, 11:11
В Волосово в ДТП погиб пассажир «Рено Логан»
23-08-2024, 11:02
В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»
2-12-2023, 23:13
В Подпорожском районе водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет
6-02-2024, 13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
30-05-2023, 16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб

Происшествия на дорогах

0
25
Сегодня, 12:47
В Подпорожском районе водитель «Рено Логан» погиб вылетев в кювет
0
38
Сегодня, 12:14
На улице Димитрова автоледи на иномарке сбила 7- летнего мальчика
0
47
Сегодня, 11:43
На улице Михаила Дудина подросток на самокате сбил 13-летнего мальчика и скрылся
0
51
Сегодня, 11:34
В Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину сидящего на дороге ночью
Наверх