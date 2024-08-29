В Ленобласти автомобиль «Шевроле Авео» вылетел в кювет. Пострадали две несовершеннолетние пассажирки

Накануне ночью, 28 августа 2024 года около 01 часов 20 минут на 85-ом километре дороги «Явшеницы–Пашозеро – Шугозеро – Ганьково», в Тихвинском районе Ленинградской области 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Шевроле Авео», не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет, с последующим наездом на препятствие.

В результате дорожного происшествия травмы получили две 16-летние пассажирки иномарки, одну из них с многочисленными травмами госпитализировали в тяжелом состоянии, вторую девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.